Tapa no rosto motivou assassinato em lava-jato da Fercal; 3 são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (25/2), três mandados de prisão contra acusados de assassinar um homem a tiros dentro de um lava-jato na Fercal. O homicídio ocorreu em 22 de novembro de 2025 e vitimou José Henrique Gomes dos Santos, 24 anos, trabalhador do local. A ação foi desencadeada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

No dia do crime, José estava próximo ao lava-jato, quando criminosos efetuaram ao menos nove tiros contra a vítima e fugiram em um carro. O veículo foi encontrado incendiado quilômetros à frente.

A polícia descobriu que a motivação do crime estaria relacionada por uma desavença entre vítima e um dos investigados. Na ocasião, José teria desferido um tapa no rosto do autor, que afirmou que retornaria para “mostrar como se bate em homem”. Pouco depois, retornou com comparsas e efetuou os disparos.

Um dos envolvidos ficou encarregado de conduzir o veículo do crime e forneceu a arma de fogo. Após o assassinato, os criminosos incendiaram o carro na tentativa de apagar vestígios. Além dos três mandados de prisão, a PCDF cumpriu quatro ordens judiciais de busca e apreensão.