Tragédia na BR-020 faz mais uma vítima; número de mortos sobe para seis

O acidente na BR-020 entre uma carreta e uma van, ocorrido na terça-feira de carnaval (17/2), fez mais uma vítima. A adolescente Marcela Silva do Nascimento, de 15 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (25/2), após dias internada em decorrência do grave sinistro de trânsito no km 52 da rodovia, na altura de Planaltina. Com a confirmação da morte, sobe para seis o número de vítimas fatais.

A colisão provocou forte comoção tanto no Distrito Federal quanto na Bahia, estado de origem de parte das vítimas. A morte da jovem aprofundou o clima de luto em Santa Rita de Cássia (BA), cidade baiana onde ela morava. Nas redes sociais, moradores, lideranças políticas publicaram mensagens de despedida e solidariedade à família.

A vice-prefeita Leila Serpa manifestou pesar pela perda. “Com profunda tristeza, me solidarizo com os familiares e amigos de Marcela neste momento de dor. Que Deus conforte cada coração e conceda força para superar essa perda irreparável”, escreveu.

Moradora da comunidade Engenho do Vale, Naiara Vogado também prestou homenagem. “Perder uma jovem de apenas 15 anos é algo que machuca toda a cidade, toda a comunidade. Tão nova, cheia de sonhos, planos e sorrisos... É impossível não se comover. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e de todos que estão sentindo essa partida. Que Ele dê força nesse momento de luto e que a memória da Marcela permaneça viva através do amor que ela deixou. Descanse em paz, menina Marcela”, declarou.

A página Engenho do Vale destacou o sentimento coletivo de dor. “Hoje o Engenho Velho amanhece mais uma vez em luto. Perdemos mais um conterrâneo no trágico acidente da van. Desta vez, nossa jovem Marcela, de apenas 15 anos. É impossível não sentir a dor, a tristeza e o vazio que ficam em nossos corações. Mas somos gratos a Deus pela oportunidade de conhecê-la. Ela era uma jovem linda, de sorriso encantador, cheia de luz. Que Deus a receba em Seus braços e conforte profundamente o coração de toda a sua família.”

Uma colega de escola da adolescente, relembrou os sonhos da amiga. “Hoje acordei com a triste notícia de que a Marcela morreu. Ela era uma menina tão alegre, cheia de sonhos. Falava que queria se formar para dar mais orgulho à mãe e à família. Sempre sorridente, uma menina maravilhosa. É difícil acreditar. Já perdi duas pessoas nesse acidente e agora mais uma jovem. O Engenho Velho está todo de luto”, lamentou.

Além da adolescente, o acidente tirou a vda de Everaldo de Oliveira dos Santos, 52, Laudenice Vogado de Oliveira, 58, Ravy Gael da Silva Vogado, 4, Geneilde da Silva Lima, 39, e Valtim Chaves dos Santos, 64 anos.