Distrital quer convocar presidente do Iprev para prestar esclarecimentos na CLDF

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) protocolou, nesta quarta-feira (25/2), um requerimento de convocação da diretora-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), Raquel Galvão. A ideia é que ela preste esclarecimentos acerca dos investimentos realizados no fundo FIP Venture Brasil Central, bem como sobre outras aplicações vinculadas ao Banco Master.

Segundo o requerimento, o Iprev-DF investiu R$ 6,5 milhões no FIP Venture Brasil Central. O fundo é administrado pela Trustee DTVM, instituição vinculada ao Banco Master, alvo das operações Carbono Oculto e Compliance Zero. Em novembro de 2025, período em que o conglomerado Master iniciou processo de liquidação pelo Banco Central, o Iprev-DF mantinha o referido montante aplicado.

O deputado quer saber qual critério técnico fundamentou o investimento no FIP Venture Brasil Central; se houve análise prévia de risco, diligência de integridade e avaliação da exposição ao conglomerado Banco Master; e se os órgãos competentes do Iprev-DF aprovaram a aplicação.

O distrital pretende questionar, ainda, quais valores foram aplicados, resgatados e qual é o eventual prejuízo projetado; se existem outros investimentos do Iprev direta ou indiretamente relacionados ao Banco Master ou a empresas sob investigação; quais medidas foram adotadas para mitigar perdas e preservar o equilíbrio atuarial do regime; e se houve comunicação prévia aos segurados acerca dos riscos e da situação do fundo, entre outros pontos.

O requerimento ainda precisa ser aprovado pelos demais parlamentares antes da convocação ser feita.