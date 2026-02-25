Homem é atropelado por carro ao tentar atravessar via na Asa Sul

A vítima, que estava consciente e orientada, foi encaminhada para um hospital de referência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um homem foi atropelado por um carro na SQS 214 Sul, próximo à estação 114 do metrô. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência nesta manhã de quarta-feira (25/2).

No local, as equipes da CBMDF encontraram a vítima caída na via após ser atropelada por um Ford Ka, de cor vermelha. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o pedestre tentou atravessar a pista e foi atingido pelo carro. O motorista do veículo fez o teste do etilômetro e deu negativo.

A via foi interditada para socorrer o homem atropelado. Os militares fizeram a assistência e transportaram a vítima, que estava consciente e orientada, para o Hospital de Base. Sobre o local, a Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo isolamento da área e o gerenciamento de riscos.