Carro tomba após choque com motocicleta em Taguatinga

Um carro e uma moto bateram, na manhã desta quarta-feira (25/2), na Avenida das Araucárias, em Taguatinga. O choque causou ferimentos ao motociclista, que precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
No local, os militares encontraram o condutor da moto derrubado no chão e um carro tombado em uma das faixas da pista. A via foi interditada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para o socorro da vítima envolvida no acidente.
Segundo o CBMDF, o motociclista apresentava alguns ferimentos pelo corpo e foi encaminhado, consciente e orientado, para uma unidade hospitalar de referência. O condutor do carro estava fora do veículo na chegada das equipes de socorro, mas foi avaliado pelos militares e não necessitou de assistência médica.
Os bombeiros realizaram a baliza do veículo e o gerenciamento de riscos para evitar novos acidentes e estabilizar o carro tombado. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.
