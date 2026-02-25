Carro tomba após choque com motocicleta em Taguatinga

O carro foi tombado após se chocar com motocicleta, na Avenida das Araucárias, em Taguatinga - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Um carro e uma moto bateram, na manhã desta quarta-feira (25/2), na Avenida das Araucárias, em Taguatinga. O choque causou ferimentos ao motociclista, que precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No local, os militares encontraram o condutor da moto derrubado no chão e um carro tombado em uma das faixas da pista. A via foi interditada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para o socorro da vítima envolvida no acidente.

Segundo o CBMDF, o motociclista apresentava alguns ferimentos pelo corpo e foi encaminhado, consciente e orientado, para uma unidade hospitalar de referência. O condutor do carro estava fora do veículo na chegada das equipes de socorro, mas foi avaliado pelos militares e não necessitou de assistência médica.

Os bombeiros realizaram a baliza do veículo e o gerenciamento de riscos para evitar novos acidentes e estabilizar o carro tombado. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.