Operação Rota Scan III mira grupo criminoso que aplicava golpes em idosos

A Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraude (Corf), da Polícia Civil do Distrito Federal, deflagrou nesta quarta-feira (25/2) a Operação Rota Scan III. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás contra um grupo suspeito de aplicar golpes em clientes de oficinas mecânicas, a maioria idosos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o delegado Rodrigo Carbone, diretor-adjunto da DDCON/Corf, as vítimas eram pressionadas, inclusive com ameaças e retenção dos veículos, a pagar valores extremamente altos sob a justificativa de atender a orçamentos. Os criminosos se aproveitavam da condição de vulnerabilidade dos consumidores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os clientes eram atraídos por anúncios com preços abaixo do mercado e, ao chegarem às lojas, recebiam orçamentos superfaturados por serviços, muitas vezes, inexistentes.

De acordo com a polícia, mais de 80 pessoas foram prejudicadas no Distrito Federal, com prejuízo estimado em cerca de R$ 600 mil.

O grupo já havia sido alvo de uma operação anterior da Corf, que resultou em condenações por crimes semelhantes. Ainda assim, os investigados continuaram atuando no setor de oficinas e venda de pneus, alterando contratos sociais das empresas e registrando os negócios em nome de terceiros, os chamados “laranjas”, numa tentativa de dificultar a ação policial.