InícioCidades DF
Quadrilha

Operação Rota Scan III mira grupo criminoso que aplicava golpes em idosos

Mandados foram cumpridos no DF e em Goiás contra suspeitos de lesar mais de 80 vítimas, principalmente idosos, com orçamentos superfaturados e ameaças

Operação Rota Scan III mira grupo criminoso que aplicava golpes em idosos - (crédito: pexels)
Operação Rota Scan III mira grupo criminoso que aplicava golpes em idosos - (crédito: pexels)

A Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraude (Corf), da Polícia Civil do Distrito Federal, deflagrou nesta quarta-feira (25/2) a Operação Rota Scan III. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás contra um grupo suspeito de aplicar golpes em clientes de oficinas mecânicas, a maioria idosos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o delegado Rodrigo Carbone, diretor-adjunto da DDCON/Corf, as vítimas eram pressionadas, inclusive com ameaças e retenção dos veículos, a pagar valores extremamente altos sob a justificativa de atender a orçamentos. Os criminosos se aproveitavam da condição de vulnerabilidade dos consumidores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os clientes eram atraídos por anúncios com preços abaixo do mercado e, ao chegarem às lojas, recebiam orçamentos superfaturados por serviços, muitas vezes, inexistentes.

De acordo com a polícia, mais de 80 pessoas foram prejudicadas no Distrito Federal, com prejuízo estimado em cerca de R$ 600 mil.

O grupo já havia sido alvo de uma operação anterior da Corf, que resultou em condenações por crimes semelhantes. Ainda assim, os investigados continuaram atuando no setor de oficinas e venda de pneus, alterando contratos sociais das empresas e registrando os negócios em nome de terceiros, os chamados “laranjas”, numa tentativa de dificultar a ação policial.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 25/02/2026 19:47 / atualizado em 25/02/2026 20:00
SIGA
x