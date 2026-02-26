PMDF frustra furto qualificado de cabos elétricos no Sudoeste

Por João Pedro Zamora*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 4h desta quinta-feira (26/2) para averiguar uma denúncia de furto de cabos no Sudoeste. Três suspeitos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia, após serem encontrados no local da denúncia e tentarem realizar fuga das autoridades.

Os policiais realizaram uma varredura no perímetro e, ao final, encontraram os seguintes itens: um alicate-micha, um alicate de grande porte. Na quadra 300B estava estacionado um carro Fiat/Uno com sinais de arrombamento na porta e na ignição. Dentro do veículo foram recolhidos fios elétricos e uma corda com nós, ferramenta utilizada para facilitar acesso a bueiros públicos.

Nas proximidades do local ainda foi encontrada uma série de bueiros abertos com fios cortados. Devido a esses fatores, qualificou-se a ação como furto qualificado de cabos de energia e de telecomunicações.

Ao término da perícia foi constatado que os suspeitos já possuíam extensas passagens criminais anteriores por crimes que também envolviam furto de cabos de energia. Eles agora aguardam na 5ª Delegacia de Polícia.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado