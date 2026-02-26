InícioCidades DF
CRIME

Homem é preso por ordenar ataque que deixou um morto

Criminoso é investigado por ter ordenado o ataque e fornecido as armas usadas na ação

Homem é preso por suspeita de ordenar ataque que deixou um morto - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem é preso por suspeita de ordenar ataque que deixou um morto - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (26/2), um homem de 24 anos suspeito de ser o mandante de um homicídio e duas tentativas ocorridas em 28 de julho de 2025, em Sobradinho II.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A prisão foi realizada por agentes da 35ª Delegacia de Polícia, com apoio da Divisão de Operações Especiais, em cumprimento a mandado de prisão temporária.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a investigação, dois homens armados — um com pistola e outro com revólver — entraram em uma distribuidora de bebidas e efetuaram diversos disparos. Um homem de 28 anos morreu no local. Outro, de 23, foi atingido, mas conseguiu correr do local.

Durante a perseguição, os atiradores continuaram disparando em via pública e atingiram um terceiro homem, de 31 anos, que estava em uma parada de ônibus próxima ao estabelecimento.

De acordo com a polícia, o preso é investigado por ter ordenado o ataque e fornecido as armas usadas na ação. A motivação do crime não foi informada.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/02/2026 10:25
SIGA
x