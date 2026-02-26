Homem é preso por ordenar ataque que deixou um morto

Homem é preso por suspeita de ordenar ataque que deixou um morto - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (26/2), um homem de 24 anos suspeito de ser o mandante de um homicídio e duas tentativas ocorridas em 28 de julho de 2025, em Sobradinho II.

A prisão foi realizada por agentes da 35ª Delegacia de Polícia, com apoio da Divisão de Operações Especiais, em cumprimento a mandado de prisão temporária.

Segundo a investigação, dois homens armados — um com pistola e outro com revólver — entraram em uma distribuidora de bebidas e efetuaram diversos disparos. Um homem de 28 anos morreu no local. Outro, de 23, foi atingido, mas conseguiu correr do local.

Durante a perseguição, os atiradores continuaram disparando em via pública e atingiram um terceiro homem, de 31 anos, que estava em uma parada de ônibus próxima ao estabelecimento.

De acordo com a polícia, o preso é investigado por ter ordenado o ataque e fornecido as armas usadas na ação. A motivação do crime não foi informada.