CHAMAS

Veículo pega fogo na saída do Parque da Cidade nesta quinta

As chamas após sair grande quantidade de fumaça na parte frontal do veículo; não houve vítimas

Carro pega fogo no Parque da Cidade - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um veículo Mercedes-Benz, de cor prata, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (26/2), na saída do Parque da Cidade para a W5 Sul, na altura da 901 Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 07h51 e encaminhou duas viaturas no atendimento à ocorrência.

No local, encontraram o carro saindo muita fumaça na parte frontal. O condutor estava fora do veículo. A guarnição realizou uma ação rápida, utilizando água como agente extintor, impedindo uma nova reignição.

Durante a atuação dos socorristas, a via precisou ser interditada temporariamente. O Detran-DF ficou responsável pela preservação do local. O proprietário do veículo permaneceu responsável pelo carro. Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/02/2026 12:22
