Veículos apreendidos em operações serão leiloados em 6 de março

O 2º Leilão Público de 2026 de veículos apreendidos em operações de trânsito será realizado em 6 de março, virtualmente, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Nele, 265 itens que foram retidos em operações de fiscalização de trânsito e não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo estabelecido serão leiloados.

Os veículos ficarão expostos entre 3 e 4 de março, das 9h às 17h, no pátio da concessionária Via Brasília Segura, que é a empresa responsável pelos serviços de remoção, guarda e alienação de veículos apreendidos junto do DER-DF.

O evento será realizado pelo site Vip Leilões. A relação completa dos bens disponíveis e das condições de participação está descrita no edital publicado no portal do DER-DF.

