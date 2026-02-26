Ex-funcionários são presos por roubo de carga de cigarros da própria empresa - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois homens suspeitos de roubo com restrição de liberdade da vítima, na manhã desta quinta-feira (26/2).

A ação foi coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). O crime ocorreu em 28 de novembro de 2025, na Asa Norte. De acordo com a investigação, um motorista de uma empresa distribuidora foi abordado por dois homens armados logo após realizar uma entrega. A vítima ficou sob poder dos suspeitos por cerca de duas horas.

Nesse período, foram levados o veículo de carga, uma remessa de cigarros avaliada em mais de R$ 102 mil e objetos pessoais do motorista.

A polícia afirma que os investigados já haviam trabalhado para a empresa, o que teria facilitado o conhecimento prévio de rotas, horários e procedimentos internos.

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, em Ceilândia. As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.