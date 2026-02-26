Dupla é presa com dois galões de lança-perfume e maconha em Planaltina

PMDF apreende grande quantidade de lanÃ§a-perfume e maconha em Planaltina - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no Conjunto E, do Portal do Amanhecer 5, em Planaltina. No local, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma quantidade expressiva de drogas, incluindo dois galões de cinco litros cheios de lança-perfume, além de um galão vazio e quatro frascos pequenos da mesma substância.

Durante a ação realizada pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 34), também foram localizadas quatro porções de maconha de diferentes tamanhos, totalizando aproximadamente 245 gramas. Além dos traficantes, na abordagem dos policiais, um usuário de entorpecentes também foi preso.

A equipe apreendeu materiais utilizados para a comercialização das drogas, como uma máquina de cartão, 47 frascos vazios, um rolo de papel filme, uma faca e a quantia de R$ 165 em espécie. Um aparelho celular também foi recolhido. Os envolvidos e todo o material foram encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis.