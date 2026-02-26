Damares fala da dificuldade de legislar em um país com grande diversidade

Damares comenta que que o projeto feito por ela elimina todas as atenuantes para à condenação do agressor - (crédito: Ed Alves)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em discurso no “CB Debate - O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”, disse que o tempo para quem está na luta pela proteção das mulheres é muito importante. “A cada minuto temos uma mulher sendo machucada. Nós temos o registro do estupro, mas não tem o registro oficial da violência psicológica e física, pois nós temos, infelizmente no Brasil, a subnotificação”, frisou.

A parlamentar destacou a importância do CB Debate de reunir mulheres de espectros políticos, religiões e pensamentos diferentes, mas quando se encontram no Correio têm uma única causa, a proteção das mulheres.

Damares ressaltou que as mulheres brasileiras são muito diversas e, por isso, é difícil aprovar política pública unânime no país, por causa das diferenças culturais, regionais. “No Brasil, há legislação que estabelece que o homem não pode encostar em uma mulher dentro do ônibus, pois é assédio e importunação sexual, mas a gente fecha os olhos para aldeias indígenas que têm o estupro coletivo como manifestação cultural. Cultura que dói, não é cultura.”

A senadora expõe outras manifestações culturais como a da população cigana, onde as mulheres são escolhidas para ser esposas ainda meninas.

“A mulher ribeirinha sofre a maior adversidade que vocês podem imaginar. Regiões ribeirinhas do país têm o incesto como prática cultural. Tem maior violência contra uma mulher do que se deitar com seu próprio pai em nome de uma manutenção de cultura?”, indagou.

Damares cita como exemplo as imigrantes venezuelanas, de origem indígena, que segundo a parlamentar, estão no limbo no Brasil, pois não sabe se elas devem ser cuidadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) ou pelo departamento de imigração.

De acordo com a senadora, outro grupo de mulheres que não é alcançado pela políticas públicas é o de mães atípicas, elas, que estão se suicidando e estão em desespero. “É uma nação diversa, de múltiplas mulheres e todas elas, em seu contexto, são vítimas de violência o tempo todo. Violência, às vezes, em nome de cultura. Adianta eu pensar em construir leis para um país que vai alcançar somente um grupo de mulheres?”

De acordo com a parlamentar, a Lei Maria da Penha é considerada a melhor lei do mundo para a proteção da mulher, mas é o quinto país que mais mata mulheres no mundo.

“O Ministério da Mulher é incrível, temos programas incríveis, temos uma rede de proteção incrível. Porém seria hipocrisia dizer que a gente está avançando, nós estamos tentando, eu reconheço os esforços dos governos locais, mas com o que está acontecendo, nós vamos ter que parar e perguntar aonde estamos errando”, afirmou.

Damares externou uma preocupação sobre a idade da vítima e do agressor que está cada vez mais jovem. “Hoje, nós temos vítimas de feminicídio com 15 anos de idade e agressores com 16 anos, e isso está nos incomodando muito no Senado Federal. Entre todas as preocupações, a idade é o que mais se destaca”, declarou. A senadora ainda reforça que a Lei Maria da Penha tem que ir para as escolas.

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.