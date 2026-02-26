Acompanhe o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo"

O objetivo do evento, que acontece às vésperas do Mês da Mulher, é fomentar diálogos com escuta ativa e compromisso para a proteção de meninas desde a infância até a vida adulta - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM)

O CB.Debate recebe, nesta quinta-feira (26/2), autoridades e especialistas para debater a construção de um ambiente mais seguro para as mulheres na sociedade. Com o tema “O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”, o evento é transmitido ao vivo pelo Youtube e pelas redes sociais do Correio.

A abertura do CB.Debate conta com a participação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi; da senadora Damares Alves (Republicanos-DF); das deputadas distritais Doutora Jane (Republicanos) e Paula Belmonte (PSDB); e do diretor-presidente da GEAP Saúde, Douglas Figueiredo. A vice-governadora Celina Leão (PP) também é uma das presenças confirmadas.

Acompanhe:

Em seguida, o painel “Infância e adolescência: impactos da violência e os desafios da educação de gênero” será apresentado pela presidente do Instituto Palavra Aberta e membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS), Patrícia Blanco; e pela secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; e pela secretária da Mulher no Distrito Federal, Giselle Ferreira.

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur, e a juíza de Direito e titular da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Fabriziane Zapata, farão uma breve apresentação após o primeiro painel.

A segunda rodada de debates, com o tema “Pacto ampliado: o papel de diferentes setores na promoção da igualdade de gênero”, será apresentada pela presidente da União Brasileira de Mulheres do Distrito Federal (UBM-DF), Maria das Neves Filha, e pela juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Marília Ávila Sampaio.

O objetivo do evento, que acontece às vésperas do Mês da Mulher, é fomentar diálogos com escuta ativa e compromisso para a proteção de meninas desde a infância até a vida adulta. Os debates com autoridades estão voltados ao papel da educação e da sociedade nos esforços por uma cultura de não violência frente à alta de casos de feminicídio e violência de gênero em 2025.





