Eugênio Giovenardi recebe Comenda da Ordem da Rosa Branca da Finlândia

Por João Pedro Zamora*

O sociólogo, ambientalista e escritor Eugênio Giovenardi e a esposa, Hilkka Mäkki-Giovenardi, jornalista e tradutora, foram condecorados na Embaixada da Finlândia com a Comenda da Ordem da Rosa Branca, prêmio concedido para recompensar méritos civis ou militares, nacionais ou estrangeiros, e que represente um feito de boas relações para com a Finlândia. A comenda foi concedida pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb.

O evento se tornou ainda mais especial por conta de que Giovenardi é o primeiro brasileiro na história a receber essa honraria, que já premiou no passado figuras como a princesa Ana, do Reino Unido; e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Giovenardi é conhecido tanto por suas obras como escritor quanto por seus trabalhos no campo do ambientalismo, como a transformação do Sítio das Neves no primeiro patrimônio natural perpétuo do DF e sua atuação no desenvolvimento rural colombiano em meio às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN).

Por outro lado, Hilkka Giovenardi, finlandesa, é notória por seus trabalhos de tradução de obras literárias brasileiras para o finlandês. Garantindo acesso a autores como Jorge Amado para mais leitores estrangeiros

Em entrevista ao Correio, Eugênio Giovenardi relatou a experiência de receber a comenda. "Foi uma bela surpresa. Eu e Hilkka nos sentimos acolhidos e ficamos felizes de ajudar a firmar ainda mais uma boa relação entre Brasil e Finlândia. Apenas o trabalho em conjunto pode nos ajudar a preservar o meio ambiente para as próximas gerações", contou ele.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira