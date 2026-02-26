Céu encoberto e chuva fraca marcam a quinta-feira no Distrito Federal

Céu encoberto e chuva fraca marcam o dia no Distrito Federal - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A Press)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começou com temperatura mínima de 19°C no Plano Piloto, índice também observado em outras regiões administrativas. A previsão indica que a temperatura máxima deve chegar a 27°C. A umidade relativa do ar atingiu 100% nas primeiras horas da manhã, devido a camada de nuvens baixas que mantém o céu encoberto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, há previsão de chuva fraca e isolada durante todo o dia, com pancadas intermitentes. "Não são esperados volumes expressivos para a região", explicou o especialista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O aviso meteorológico laranja emitido pelo órgão permanece em vigor, pois abrange uma ampla faixa do país, do Norte ao Sudeste, incluindo áreas com previsão de acumulados que podem chegar a 100 milímetros. Para o Distrito Federal e localidades próximas, como Alto Paraíso de Goiás, a condição prevista é mais branda.

Mesmo sem expectativa de chuva intensa, o dia deve seguir com muita nebulosidade e pouca presença de sol.