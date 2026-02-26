Correio Braziliense promove debate sobre cuidados com a mulher em alusão ao 8 de março

Em evento realizado em parceria com a TV Brasília, presidente do grupo Guilherme Machado defende educação desde a infância como caminho para mudar a cultura de violência - (crédito: Foto: Ed Alves CB/DA Press)

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Correio Braziliense ampliou sua agenda de debates sobre a pauta feminina. Desta vez, o foco vai além do combate ao feminicídio — tema que já marcou o evento anual promovido pelo veículo no início do ano — e se volta para os cuidados integrais com a mulher, desde a infância até a vida adulta.

"Com a proximidade do dia 8 de março, nós resolvemos ampliar esse aspecto de debate, tratando agora dos cuidados com as mulheres", afirmou Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense, durante a abertura da iniciativa, realizada em parceria com a TV Brasília.

O evento também contou com a participação da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que adiantou os resultados de uma pesquisa de sua gestão — levantamento com amostragem de cinco mil pessoas e ainda não divulgado publicamente. Para Guilherme Machado, o dado reforça a relevância do momento. "Eu acho isso imenso", destacou o presidente, ao comentar a iniciativa governamental.

Aposta no futuro

Para além das políticas públicas e das punições previstas em lei — que Machado reconhece como necessárias —, o presidente do Correio demonstrou especial esperança nas gerações mais jovens como agentes da transformação social.

"Eu aposto muito no futuro, eu aposto muito nas crianças, porque daqui uns anos nós não vamos precisar mais discutir isso", disse. Segundo ele, trabalhar a educação dos meninos desde cedo é fundamental: "São os homens do futuro. A sociedade do futuro é que realmente irá mudar."

A visão reflete um entendimento crescente entre especialistas de que a prevenção à violência de gênero passa, necessariamente, pela formação de valores na infância — e não apenas pela resposta penal após o crime consumado.

Imprensa como agente de conscientização

Questionado sobre o papel dos veículos de comunicação em eventos dessa natureza, Machado foi direto: "Esse tipo de discussão leva à conscientização da sociedade. Então aqui no Correio, sempre que possível, nós trazemos esse assunto à pauta."

A parceria com a TV Brasília amplia o alcance do debate para além dos leitores do jornal impresso e digital, levando a discussão a um público mais amplo da capital federal.

O Brasil registrou, em 2023, uma média de mais de uma mulher assassinada a cada seis horas por razões de gênero, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública — números que tornam iniciativas como a do Correio Braziliense parte de um esforço coletivo e urgente que a sociedade ainda tem pela frente.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.

