Secretária da Mulher reafirma necessidade de benefício a órfãos do feminicídio

Giselle Ferreira no CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo" - (crédito: Ed Alves/C.B./D.A Press)

Por Manuela Sá*

Durante participação no evento O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, promovido pelo Correio Braziliense, a secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, destacou o benefício à órfaos do feminicídio, Programa Acolher Eles e Elas, como forma de providenciar amparo a essas crianças.

De acordo com a secretária, ela “não gostaria de ter esse programa porque não gostaria de perder nenhuma mulher para o feminicídio”. No entanto, diante da alta de casos de violência de gênero registrada no último ano, Giselle enfatizou que ter ter uma rede de apoio para todos que são vitimizados por esse crime é uma necessidade.

“É um benefício de um salário mínimo. Nós, hoje, cuidamos mais de 207 órfãos. É muito mais que um apoio financeiro. A gente tem que dar esperança, porque nenhuma criança deveria perder sua mãe pelo feminicídio”, afirmou.

Além do benefício, Giselle também falou sobre outros avanços da secretaria no sentido de proteção das mulheres: “Nossa rede tem crescido. Saímos de 14 para 31 equipamentos públicos. Os recursos financeiros e o número de servidores têm aumentado”.

CB.Debate

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

