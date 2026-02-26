Secretária da Mulher reafirma necessidade de benefício a órfãos do feminicídio

Por Manuela Sá*
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante participação no evento O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, promovido pelo Correio Braziliense, a secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, destacou o benefício à órfaos do feminicídio, Programa Acolher Eles e Elas, como forma de providenciar amparo a essas crianças.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com a secretária, ela “não gostaria de ter esse programa porque não gostaria de perder nenhuma mulher para o feminicídio”. No entanto, diante da alta de casos de violência de gênero registrada no último ano, Giselle enfatizou que ter ter uma rede de apoio para todos que são vitimizados por esse crime é uma necessidade.
“É um benefício de um salário mínimo. Nós, hoje, cuidamos mais de 207 órfãos. É muito mais que um apoio financeiro. A gente tem que dar esperança, porque nenhuma criança deveria perder sua mãe pelo feminicídio”, afirmou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além do benefício, Giselle também falou sobre outros avanços da secretaria no sentido de proteção das mulheres: “Nossa rede tem crescido. Saímos de 14 para 31 equipamentos públicos. Os recursos financeiros e o número de servidores têm aumentado”.
Leia também: Especialistas alertam sobre cenário de violência contra mulher no país
CB.Debate
Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.
A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.
*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado
Acompanhe:
Saiba Mais
- Cidades DF Homem é preso por ordenar ataque que deixou um morto
- Cidades DF No CB.Debate, ministra do TST defende vigilância permanente por igualdade no trabalho
- Cidades DF Correio Braziliense promove debate sobre cuidados com a mulher em alusão ao 8 de março
- Cidades DF Ex-funcionários são presos por roubo de carga de cigarros da própria empresa
- Cidades DF "Educação é o pilar da prevenção", destaca Celina Leão, em evento do Correio
- Cidades DF Ministra do TST reforça papel do Judiciário na proteção às mulheres