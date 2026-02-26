Laudo atesta risco iminente de ruptura de piscina da Água Mineral; veja fotos

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) emitiu, nesta quinta-feira (26/2), um novo posicionamento em relação ao fechamento das piscinas do Parque Nacional de Brasília, a Água Mineral. As piscinas Areal e Pedreira, principais atrações do espaço, seguem interditadas aos banhistas por tempo indeterminado, já que o laudo técnico produzido por engenheiros do órgão atestou problemas que comprometem a estrutura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As piscinas estão fechadas desde sábado (21/2), após o registro de chuvas intensas na capital. Devido às precipitações, parte da construção do sistema de escoamento de água em ambas as piscinas cedeu e buracos surgiram no deck, onde os visitantes costumam estender cangas e esteiras para tomar sol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o ICMBio, engenheiros vistoriaram o local e certificaram a impossibilidade de atender ao público com segurança. Orientaram, por isso, pelo fechamento preventivo das duas áreas até que sejam finalizadas as obras de recuperação da estrutura do local.

Problemas

O documento cita a presença de infiltrações em pisos e paredes, falhas no sistema de vedação das piscinas, erosão no solo, comprometimento na fixação das pedras, desbarrancamento de áreas específicas e problemas de drenagem, caracterizando comprometimento das estruturas. Parte do escoamento da piscina Areal cedeu e há risco iminente de ruptura na piscina Pedreira, afirmou a equipe técnica.

De acordo com o instituto, o próximo passo será uma avaliação técnica detalhada com levantamento de todas as intervenções necessárias para posterior lançamento de licitação exclusiva para obras estruturais nas piscinas, tendo em vista que a situação pede uma intervenção com resultados duradouros, e não apenas manutenção.







