Detento do CPP esfaqueia interno durante trabalho externo no Lago Sul

Os custodiados cumprem pena em regime semiaberto e foram liberados do CPP na manhã desta quinta-feira (26/2) para mais um dia de trabalho - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), de 38 anos, esfaqueou outro interno durante o trabalho externo. O ataque ocorreu por volta das 12h20 desta quinta-feira (26/2), na sede da Administração Regional do Lago Sul, onde ambos prestavam serviço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os custodiados cumprem pena em regime semiaberto e foram liberados do CPP na manhã desta quinta-feira (26/2) para mais um dia de serviço. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), um dos internos sacou uma faca e atacou o outro preso no braço. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada a uma unidade de saúde. A secretaria não informou, até a publicação desta matéria, informações atualizadas sobre o estado de saúde do detento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O agressor deixou a administração após o crime. Pela regra, ele deve retornar às 18h45 desta quinta-feira, caso contrário é considerado foragido. Equipes da Polícia Penal e da Polícia Militar do Distrito Federal seguem em diligências para localizá-lo.

