Emater-DF convoca aprovados em concurso público

Os convocados deverão comparecer à Gerência de Normatização e Recursos Humanos para assinar o termo de aceite ou desistência e receber informações

CB
Correio Braziliense
postado em 30/09/2025 11:39
Concurso tem o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural oferecidos aos produtores do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (30/9) a convocação de 15 profissionais aprovados no concurso público realizado em março de 2024. O certame selecionou 35 candidatos para contratação imediata e outros 91 para cadastro reserva.

“Essa convocação não é apenas a renovação dos nossos quadros, mas também o compromisso do Governo do Distrito Federal em investir na agropecuária e valorizar a extensão rural. É uma conquista que garante mais presença no campo, mais acesso a serviços para as famílias rurais e, sem dúvida, mais desenvolvimento para toda a nossa sociedade”, afirmou o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

Com validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, o concurso tem o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural oferecidos aos produtores do Distrito Federal.

Os convocados deverão comparecer à Gerência de Normatização e Recursos Humanos para assinar o termo de aceite ou desistência e receber informações sobre salários, benefícios e orientações iniciais.

As áreas de atuação convocadas foram:

  • Extensionista rural — Nível superior
  • Economia doméstica: 1 vaga
  • Engenharia agronômica: 2 vagas
  • Medicina veterinária: 2 vagas
  • Extensionista rural — Nível médio
  • Agroindústria: 1 vaga
  • Agropecuária: 1 vaga
  • Técnico Especializado — Nível superior
  • Administração: 1 vaga
  • Ciências econômicas: 1 vaga
  • Contabilidade: 1 vaga
  • Direito: 1 vaga
  • Tecnologia da informação: 1 vaga
  • Apoio Administrativo e Serviços Gerais
  • Assistente administrativo: 3 vagas

Todas as informações sobre procedimentos e documentação exigida estão no site da Emater.

