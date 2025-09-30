Emater-DF convoca aprovados em concurso público

CB Correio Braziliense

Concurso tem o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural oferecidos aos produtores do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (30/9) a convocação de 15 profissionais aprovados no concurso público realizado em março de 2024. O certame selecionou 35 candidatos para contratação imediata e outros 91 para cadastro reserva.



“Essa convocação não é apenas a renovação dos nossos quadros, mas também o compromisso do Governo do Distrito Federal em investir na agropecuária e valorizar a extensão rural. É uma conquista que garante mais presença no campo, mais acesso a serviços para as famílias rurais e, sem dúvida, mais desenvolvimento para toda a nossa sociedade”, afirmou o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

Com validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, o concurso tem o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural oferecidos aos produtores do Distrito Federal.

Os convocados deverão comparecer à Gerência de Normatização e Recursos Humanos para assinar o termo de aceite ou desistência e receber informações sobre salários, benefícios e orientações iniciais.

As áreas de atuação convocadas foram:

Extensionista rural — Nível superior

Economia doméstica: 1 vaga

Engenharia agronômica: 2 vagas

Medicina veterinária: 2 vagas

Extensionista rural — Nível médio

Agroindústria: 1 vaga

Agropecuária: 1 vaga

Técnico Especializado — Nível superior

Administração: 1 vaga

Ciências econômicas: 1 vaga

Contabilidade: 1 vaga

Direito: 1 vaga

Tecnologia da informação: 1 vaga

Apoio Administrativo e Serviços Gerais

Assistente administrativo: 3 vagas

Todas as informações sobre procedimentos e documentação exigida estão no site da Emater.



