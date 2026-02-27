Procurando emprego? Agências oferecem mais de 400 vagas nesta sexta

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 411 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta sexta-feira (27/2). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de soldador, no Setor Habitacional Jardim Botânico. São duas vagas para pessoas com experiência, com salário de R$ 3 mil. Outros cargos destacam-se pela quantidade de vagas disponíveis. Entre eles, o de repositor de mercadorias, em Ceilândia Sul, com 30 oportunidades, sem exigência de escolaridade mínima e de experiência, e salário de R$ 1,7 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

