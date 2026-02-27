Homem morre devido a uma parada cardiorrespiratória após acidente

Homem não resiste a parada cardiorrespiratório após sinistro de trânsito - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Na manhã desta sexta-feira (27/2), um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória fatal após se envolver em um sinistro de trânsito na DF-495, em Santa Maria. Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado, inicialmente, para uma ocorrência de colisão de veículo. Ao chegarem no local, identificaram um homem, fora do carro, sendo auxiliado por uma médica e por populares que passavam no momento da ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Homem é preso por estupro de vulnerável em operação no Paranoá

Os bombeiros bloquearam parte da via e iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Uma ambulância de Suporte Avançado de vida do Samu também foi enviada para o local. Após um período superior a uma hora de tentativas de reanimação, o homem não resistiu.