InícioCidades DF
DF-001

Motorista capota veículo após tentar atropelar policial e fugir de bloqueio

Condutor desobedeceu ordem de parada e foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros após o acidente; motivação da fuga ainda é investigada

Capotagem ocorreu após fuga de bloqueio da PMDF - (crédito: Divulgação/PMDF)
Capotagem ocorreu após fuga de bloqueio da PMDF - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um motorista foi socorrido após capotar o veículo que conduzia durante uma tentativa de fuga de um bloqueio policial na DF-001, na altura do km 71, sentido Riacho Fundo, quando equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizavam uma fiscalização de rotina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao receber ordem de parada, o condutor de um GWM Haval desobedeceu à instrução e lançou o automóvel em direção a um dos militares, que por pouco não foi atropelado. O fato ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira (23/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Capotagem ocorreu após fuga de bloqueio da PMDF
Capotagem ocorreu após fuga de bloqueio da PMDF (foto: Divulgação/PMDF)

A ação deu início a um acompanhamento tático pela rodovia. No entanto, logo na primeira curva em direção ao Pistão Sul, o motorista perdeu o controle da direção, resultando na capotagem do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram acionadas imediatamente para realizar o desencarceramento da vítima, que ficou presa às ferragens. 

Até o fechamento desta nota, não foram confirmadas as causas que levaram à fuga, nem se o condutor apresentava sinais de embriaguez ou possuía envolvimento em outros delitos. A ocorrência segue em andamento

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 24/02/2026 11:18
SIGA
x