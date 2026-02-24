Motorista capota veículo após tentar atropelar policial e fugir de bloqueio

Um motorista foi socorrido após capotar o veículo que conduzia durante uma tentativa de fuga de um bloqueio policial na DF-001, na altura do km 71, sentido Riacho Fundo, quando equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizavam uma fiscalização de rotina.

Ao receber ordem de parada, o condutor de um GWM Haval desobedeceu à instrução e lançou o automóvel em direção a um dos militares, que por pouco não foi atropelado. O fato ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira (23/2).

A ação deu início a um acompanhamento tático pela rodovia. No entanto, logo na primeira curva em direção ao Pistão Sul, o motorista perdeu o controle da direção, resultando na capotagem do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram acionadas imediatamente para realizar o desencarceramento da vítima, que ficou presa às ferragens.

Até o fechamento desta nota, não foram confirmadas as causas que levaram à fuga, nem se o condutor apresentava sinais de embriaguez ou possuía envolvimento em outros delitos. A ocorrência segue em andamento.