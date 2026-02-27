Motociclistas do Detran escoltam gestante em trabalho de parto na Ponte JK

Equipe da Unidade de Motociclistas Operacionais (Umop) escoltou o casal até hospital no Sudoeste, onde o parto foi feito - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma equipe da Unidade de Motociclistas Operacionais (Umop) do Detran DF atendeu, na manhã de quinta-feira (26/2), uma mulher em trabalho de parto na Ponte JK. Daniel da Silva pediu ajuda aos motociclistas ao ver que o trânsito intenso impedia que ele e a esposa, Francielem Martins, chegassem ao hospital a tempo.

Os agentes do Detran iniciaram imediatamente a escolta do veículo do casal até um hospital no Sudoeste. O parto, que estava previsto para esta sexta-feira (27), precisou ser antecipado e, às 12h12, nasceu Briane Antonella. Mãe e filha passam bem.

Francielem agradeceu aos motociclistas pelas redes sociais. “Se não fosse a ajuda deles, não sei como teria sido. Sou muito grata pelo cuidado e pela rapidez. Eles fizeram a diferença em um dos momentos mais importantes da nossa vida”, afirmou.

Nesta sexta, a equipe do Detran reencontrou a família no hospital. “Estamos muito felizes com o desfecho dessa ocorrência. O trânsito é um ambiente em que vivenciamos muitas situações difíceis, mas acontecimentos como esse nos marcam de maneira especial”, comemorou o agente Freire. “Que Briane Antonella tenha muita saúde e viva muitos momentos felizes ao lado da família”.



