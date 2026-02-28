Coral Rosas do Pai se apresenta no HUB pela primeira vez neste sábado (28/2)

O Coral Rosas do Pai realizou, neste sábado (28/2), sua primeira apresentação no Hospital Universitário de Brasília (HUB), levando música, sensibilidade e acolhimento a um espaço dedicado ao cuidado e à saúde. A ação marcou a estreia do grupo no hospital e emocionou pacientes, acompanhantes e profissionais, reforçando o poder da arte como instrumento de humanização.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alunos do Sesi DF participam de competição nacional de robótica

Com apoio do deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF), o coral tem percorrido diferentes hospitais do Distrito Federal, encantando o público por onde passa. As apresentações musicais criam momentos de pausa e conexão em ambientes muitas vezes atravessados pela tensão da rotina hospitalar, promovendo bem-estar emocional e fortalecendo vínculos por meio da cultura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A apresentação no HUB também simboliza o início de um processo mais amplo do Projeto Coral Rosas do Pai, que teve suas atividades iniciadas em janeiro. Desde então, o grupo vem construindo um espaço de escuta, troca e valorização da cultura comunitária feminina, com encontros que fortalecem a identidade coletiva e o acesso à produção cultural.



