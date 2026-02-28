Família e amigos se despedem neste sábado do empresário José Alberto Bardawil

Está marcado para o período entre 15h e 17h, deste sábado (28/2), o velório, na capela 6 do Cemitério Campo da Esperança (Asa Sul), do empresário do segmento da comunicação José Alberto Pinto Bardawil, morto aos 73, dias depois de internação em hospital de Brasília.



Numa nota oficial, familiares — entre os quais os três filhos, Beto, Christiane e Rachel — sublinharam as qualidades do empresário, "homem de visão que construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela determinação e pelo compromisso com sua história e seus valores". Bardawil foi um dos fundadores da TV União, empreendimento criado a partir de Rio Branco (Acre) e difundido por filial em Fortaleza, 13 anos depois do lançamento em 1988.

Sem divulgar a causa da morte, a família oficializou o agradecimento às manifestações de carinho e solidariedade, além das orações recebidas. Considerado "pioneiro da tevê no Ceará", pela Associação Cearense Imprensa, José Alberto foi figura saudada como emblemática do jornalismo cearense. Ex-bancário na juventude, ele chegou ao corpo da direção do Banco Real, antes de empreender, inaugurando uma afiliada à Rede Bandeirantes.



