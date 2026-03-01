Força-tarefa atuará em Ceilândia após temporais

Após as fortes chuvas que atingiram Ceilândia na noite de sábado (28/2), a Administração Regional divulgou que realizará uma força-tarefa emergencial a partir desta segunda-feira (2/3) para minimizar os danos provocados pelo temporal. O mutirão será realizado nos principais pontos afetados, em parceria com a Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

A operação inclui tapa-buracos em caráter emergencial, retirada de resíduos arrastados pela enxurrada e desobstrução de bocas de lobo, com o objetivo de restabelecer o pleno funcionamento da rede de águas pluviais e melhorar as condições de tráfego nas áreas atingidas.

A tempestade provocou alagamentos em diversos pontos da cidade e mobilizou equipes da Administração, que permaneceram de plantão monitorando as áreas mais críticas. Desde as primeiras horas após o temporal, servidores percorreram as regiões afetadas para identificar danos e levantar as demandas mais urgentes. O administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende, também acompanhou a situação de perto.

“Percorremos a cidade para mapear os pontos mais críticos e definir as intervenções necessárias. Nossas equipes estiveram de plantão e continuarão mobilizadas para dar respostas rápidas à população”, afirmou.

Na manhã deste domingo (1º), as equipes constataram grande acúmulo de lixo nas bocas de lobo. Parte do material foi arrastada pelas enxurradas após descarte irregular em vias e espaços públicos, o que comprometeu o escoamento da água e contribuiu para os alagamentos.

Parte dos trabalhos começaram ainda no domingo, com a atuação de um caminhão hidrojato da Novacap, equipamento de alta potência utilizado para a limpeza profunda da tubulação. Segundo a Administração, a capacidade operacional do hidrojato equivale ao trabalho manual de aproximadamente 100 homens, acelerando significativamente o processo de desobstrução.