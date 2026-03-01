Família e amigos se despedem do empresário José Alberto Bardawil

Corpo do empresário foi velado e sepultado ontem, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ele lutava contra um câncer desde 2020 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Família e amigos se despediram, ontem, do empresário do setor de comunicação José Alberto Pinto Bardawil, que morreu, na sexta-feira (27), aos 73 anos, após uma longa luta contra o câncer, diagnosticado em 2020. Bardawil foi um dos fundadores da TV União, empreendimento criado em Rio Branco (AC) e expandido, 13 anos depois, para Fortaleza, consolidando sua presença no cenário regional.

Durante o velório, a filha Rachel Bardawil destacou o legado afetivo e a força do pai. Segundo ela, como pai e avô, ele foi uma presença marcante, com seu jeito próprio de amar. "Ensinou força e coragem, deixando em nós a marca eterna do nosso sobrenome", afirmou.

Rachel também relembrou os últimos meses de vida do empresário. "Ele lutou muito. Lutou com coragem, fez tudo o que estava ao seu alcance. Foi um guerreiro, como ele mesmo se intitulava — foi um leão", disse.

Emocionada, completou que a família se despede com fé e gratidão. "Hoje entregamos nosso pai a Deus e, com muita saudade, vamos dar continuidade à história dele, que também é a nossa história."

A irmã mais velha, Mary Bardawil, também recordou a convivência próxima com o empresário. "Ele era um irmão muito querido. Vivemos muitas coisas juntos, fomos parceiros durante anos. Era um guerreiro, um leão, como ele mesmo dizia. Tinha uma personalidade forte e marcante. Foi uma pessoa muito querida, que deixa muitas memórias bonitas e um legado de força e determinação", declarou.

Bardawil construiu uma trajetória empresarial marcada pela diversidade de atuação. Ao longo da carreira, transitou pelos setores financeiro e bancário e ampliou seus investimentos para áreas como joalheria, construção civil e mineração. Porém, foi na comunicação que consolidou seu nome e deixou sua marca mais significativa. Reconhecido como "pioneiro da tevê no Ceará" pela Associação Cearense de Imprensa, tornou-se uma das figuras emblemáticas do jornalismo cearense.

Em 1988, adquiriu sua primeira concessão de televisão no Acre, onde fundou a TV União, em Rio Branco. A iniciativa se fortaleceu e avançou para Brasília e Fortaleza, dando origem à Rede União de Rádio e Televisão.