Neoenergia nega que carro da companhia tenha causado apagão na Asa Norte

Moradores da 206/207 Norte relataram que na madrugada desse sábado (28/2), um carro pegou fogo na quadra. As chamas teriam atingido um gerador no local instantes antes de um apagão atingir a região. A suspeita dos moradores é de que se tratava de um carro da Neoenergia. Ao Correio, contudo, neste domingo (1º/3), a companhia nega que o automóvel pertença à frota da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para combater a ação do incêndio. Em nota ao Correio, eles informaram que um veículo VW Saveiro, de cor branca, e um gerador de energia a combustão estavam em chamas. “De imediato, a guarnição iniciou o combate ao incêndio, utilizando água como agente extintor, extinguindo o fogo por completo.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Criminosos executam homem a tiros e arrastam corpo até córrego do Bandeirante

Horas mais tarde, por volta das 17h, um apagão na quadra 206 norte foi registrado. No entanto, a companhia elétrica informou que a interrupção pontual foi registrada em razão da forte chuva que atingiu a região do Plano Piloto na noite de sábado.

Confira a nota da Neoenergia completa na íntegra:

“Esclarecemos que NÃO procede a informação de que um veículo da companhia tenha pegado fogo na madrugada da última sexta-feira.

A empresa informa ainda que a interrupção pontual no fornecimento de energia registrada em algumas quadras da Asa Norte, na noite do mesmo dia, ocorreu em razão da forte chuva que atingiu a área central de Brasília.

As equipes atuaram prontamente para normalizar o serviço com segurança.”