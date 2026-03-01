InícioCidades DF
Neoenergia nega que carro da companhia tenha causado apagão na Asa Norte

Moradores das quadras 206/207 Norte relataram ao Correio que carro incendiado era pertencente à companhia; Neoenergia nega

Apagão e carro incendiado levantou suspeita de moradores na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores da 206/207 Norte relataram que na madrugada desse sábado (28/2), um carro pegou fogo na quadra. As chamas teriam atingido um gerador no local instantes antes de um apagão atingir a região. A suspeita dos moradores é de que se tratava de um carro da Neoenergia. Ao Correio, contudo, neste domingo (1º/3), a companhia nega que o automóvel pertença à frota da empresa. 

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para combater a ação do incêndio. Em nota ao Correio, eles informaram que um veículo VW Saveiro, de cor branca, e um gerador de energia a combustão estavam em chamas. “De imediato, a guarnição iniciou o combate ao incêndio, utilizando água como agente extintor,  extinguindo o fogo por completo.”

Horas mais tarde, por volta das 17h, um apagão na quadra 206 norte foi registrado. No entanto, a companhia elétrica informou que a interrupção pontual foi registrada em razão da forte chuva que atingiu a região do Plano Piloto na noite de sábado. 

Confira a nota da Neoenergia completa na íntegra: 

“Esclarecemos que NÃO procede a informação de que um veículo da companhia tenha pegado fogo na madrugada da última sexta-feira.

A empresa informa ainda que a interrupção pontual no fornecimento de energia registrada em algumas quadras da Asa Norte, na noite do mesmo dia, ocorreu em razão da forte chuva que atingiu a área central de Brasília.

As equipes atuaram prontamente para normalizar o serviço com segurança.”

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 20:40 / atualizado em 01/03/2026 20:40
