Homem é preso por tentativa de feminicídio em São Sebastião neste domingo

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1º) após tentar matar a própria companheira, de 29 anos, com golpes de faca no Residencial do Bosque, em São Sebastião. A prisão foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41), acionados por volta das 15h47 após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber denúncias de gritos de socorro e uma discussão agressiva em uma residência na Rua 24.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima caída na calçada, ensanguentada e com ferimentos na perna, no colo e na parte de trás da cabeça. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada com urgência ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico e permanece em estado estável.

O homem ainda estava no local e confessou ter desferido as facadas contra a companheira. Segundo testemunhas, ele estava bastante alterado e o casal discutia desde o início do dia. Durante a briga, o agressor também teria tentado esfaquear uma mulher que passava pela rua e tentou ajudar a vítima.

Duas crianças, um bebê de colo e outra de aproximadamente cinco anos, presenciaram a agressão. Ao Correio, a cabo da PMDF, Bruna Rodrigues, contou que as crianças estavam bem e sem lesões. "Foram deixadas com o padrasto e mãe da vítima. A criança maior presenciou as agressões e, inclusive, relatou à equipe policial".

"O autor não se mostrou agressivo desde que chegamos ao local, mas também não se mostrava arrependido".

O homem foi levado à 30ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. De acordo com a Polícia Militar, ele possui oito passagens anteriores por violência doméstica, ameaça e desacato.