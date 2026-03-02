InícioCidades DF
DROGAS

PM desarticula ponto de venda de drogas na Vila Cauhy

Um suspeito foi detido nesse domingo (1/3). Outros dois fugiram ao perceberem a aproximação de policiais do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45)

Materiais apreendidos pelo Gtop 45 - (crédito: Divulgação / PMDF)
Materiais apreendidos pelo Gtop 45 - (crédito: Divulgação / PMDF)

Agentes do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45) desarticularam um ponto de venda de entorpecentes na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. A ação ocorreu depois de uma série de denúncias anônimas que apontam que a área era local de frequente de comercialização de produtos ilícitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: PMDF prende suspeito de grilagem de área pública em Planaltina

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Às 17h45 desse domingo (1/3), os policiais abordaram um suspeito próximo à Rua da Glória e, logo em seguida, realizaram uma varredura na qual foram encontrados um tijolo de maconha e duas porções menores, também da mesma droga.

Leia também: Bombeiros combatem incêndio em carro abandonado na BR-070 em Ceilândia

O indivíduo abordado foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia juntamente com o material encontrado. Outros dois suspeitos foram avistados no local, mas fugiram quando perceberam a presença dos agentes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/03/2026 14:34
SIGA
x