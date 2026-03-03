Máxima pode chegar a 29ºC e tempo será estável no DF, prevê Inmet

O dia deve ser típico para esta época do ano no DF: manhã com temperaturas mais agradáveis, tarde mais quente e chance pequena de chuva isolada - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, Brasília! A terça-feira (3/3) na capital começou com temperaturas amenas e deve seguir com tempo estável ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada nesta manhã foi em Brazlândia, com 17,4ºC. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 17,8ºC nas primeiras horas do dia. A previsão é de que a máxima fique entre 28ºC e 29ºC ao longo da tarde.

De acordo com informações da meteorologista do Inmet, Letícia de Oliveira, apesar da possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde, a tendência predominante é de variação de nebulosidade, sem expectativa de volumes significativos de precipitação.

Segundo a especialista, o cenário é considerado tranquilo, sem indicativos de mudanças bruscas no tempo ou situações de risco. O dia deve ser típico para esta época do ano no DF: manhã com temperaturas mais agradáveis, tarde mais quente e chance pequena de chuva isolada.