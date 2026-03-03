InícioCidades DF
Obras na EPIG: via passa por nova mudança no trânsito nesta quarta (4)

Veículos vão passar a trafegar pela pista definitiva da Epig, no sentido Taguatinga; medida garante mais organização e fluidez ao fluxo

10/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Obras na estrada parque indústria gráfica EPIG. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
10/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Obras na estrada parque indústria gráfica EPIG. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As obras na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) vão passar por uma nova mudança no trânsito da via, a partir de quarta-feira (4/3). A faixa reversa atualmente existente na altura do Viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira e do complexo da Polícia Civil será encerrada.

Os carros vão passar a trafegar pela pista definitiva da Epig, no sentido Taguatinga, medida que garante mais organização e fluidez ao fluxo.

A faixa reversa continuará em funcionamento no trecho correspondente do novo Viaduto do SIG e o Viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira, para assegurar suporte ao tráfego nos horários de maior movimento enquanto as demais etapas seguem em execução.

O secretário de Obras, Valter Casimiro, destacou a importância da medida. “Na medida em que a parte viária da obra avança, vamos liberando os trechos concluídos. Isso dá mais fluidez ao trânsito, reduzindo os engarrafamentos, especialmente no horário de pico”, disse.

A pasta orienta que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização implantada no local e redobrem a atenção ao trafegar pela região durante o período de adaptação às mudanças.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 03/03/2026 09:16
