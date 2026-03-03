Após quatro anos parado, Kartódromo de Brasília retorna em março

Kartódromo do Guará volta a receber treinos e provas oficiais de kart - (crédito: Paulo de Araújo/CB/D.A Press)

Por João Pedro Zamora*

Uma das atrações mais populares da cidade, o Kartódromo irá retornar a ativa neste mês de março. Sem estrutura desde 2022, o local passa por obras que visam colocar a pista no padrão internacional e trazer competições automobilísticas de volta à capital federal.

A pista do Kartódromo terá um total de 1100 metros de extensão, com uma largura de 10 metros nas retas e 8 metros nas curvas. Sobre as obras, tudo que resta a ser feito é a parte de paisagismo, como a sinalização da pista, colocação da grama e finalização das barreiras.

O superintendente do BRB Autódromo, Fernando Distretti, comentou sobre o retorno da pista: "O kart é a porta de entrada do automobilismo. Grandes pilotos, inclusive nomes da Fórmula 1, como Nelson Piquet, começaram no kart. Brasília é um celeiro de talentosm, e já revelou muitos pilotos. Trazer essa pista de volta é fundamental para incentivar iniciantes, amadores e futuros profissionais, fortalecendo o esporte na cidade".

Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal, afirmou que objetiva montar um "parque com lazer e conforto" no autódromo. Ele também mencionou planos para uma praça de alimentação, espaço gourmet e sala de simuladores dentro do local.

A reinauguração ocorrerá junto da Brasília Kart Series, competição reconhecida pela Confederação Brasileira de Automobilismo, com apoio da Federação de Automobilismo do Distrito Federal e que deve reunir cem pilotos de idades de 8 a 72 anos.

Distretti completa reiterando a expectativa para o retorno do Kartódromo. "Queremos atender à comunidade do kartismo e fomentar cultura, turismo, geração de emprego e renda. O automobilismo ficou muitos anos sem estrutura adequada e agora queremos trazer grandes eventos, nacionais e internacionais, movimentando a economia e o turismo esportivo", destaca.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe