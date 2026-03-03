Condepac aprova nova edificação ao lado do Brasília Palace Hotel

Foi aprovada, na manhã desta terça-feira (3/3), a proposta de intervenção arquitetônica no lote do Brasília Palace Hotel, localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte. A decisão foi tomada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (Condepac), após a leitura de três relatórios técnicos — dois favoráveis e um contrário. O placar final registrou 13 votos pela aprovação, três contrários e duas abstenções.

A proposta prevê a implantação de uma nova edificação no terreno, sem qualquer intervenção física no edifício histórico do hotel. O processo foi submetido à análise técnica da Subsecretaria do Patrimônio Cultural, vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), e também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com os pareceres, o novo edifício terá mais de 20 metros de distância em relação à construção original e foi concebido como uma estrutura autônoma e complementar. Os relatórios destacam que a proposta não altera a volumetria do prédio histórico, preserva as vistas para o Lago Paranoá, mantém a hierarquia do hotel no conjunto arquitetônico e respeita a ambiência modernista da área.

O Iphan concluiu pela viabilidade da intervenção, desde que sejam observados critérios de compatibilidade volumétrica, preservação das relações visuais e manutenção de áreas livres significativas.

Durante a sessão, o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, ressaltou a transparência do processo e a importância institucional do debate.

“Buscamos, ao longo do tempo, dar total publicidade a esse processo. Os relatórios estão disponíveis há dias, inclusive com possibilidade de substituição. Promovemos uma visita in loco ao local onde haverá a nova construção, para dirimir qualquer dúvida. E isso não foi para que tivéssemos uma posição A ou B, aprovação ou reprovação, mas para produzir o conhecimento individual de cada conselheiro. A importância deste debate no âmbito do Condepac é um divisor de águas. Trata-se de um órgão respeitado, composto por um grupo seleto de especialistas, e hoje a plenária está cheia. Precisamos, a partir deste ponto, valorizar esta instituição, que é o nosso conselho”, afirmou.

O voto aprovado pelo colegiado condiciona a autorização ao cumprimento integral do projeto apresentado e determina que eventuais alterações sejam previamente submetidas à apreciação do Conselho.