Dayse Amarílio cobra CPI em paralelo ao projeto do BRB

A deputada distrital Dayse Amarílio (PSB) , da oposição, reforçou a preocupação com o PL 2.175/2026, que trata da capitalização do Banco de Brasília (BRB). Segundo ela, pontos apresentados durante a reunião com o presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, levantaram dúvidas sobre a transparência e a forma de execução da proposta.

“A questão de colocar um teto de R$ 6,6 bilhões era uma coisa importante. A gente discutiu isso porque o projeto acabava sendo um cheque em branco. Mas a possibilidade de o projeto virar um menu, nas falas do presidente e do próprio secretário, deixa a gente um pouco preocupado sobre como esse menu vai ser ativado”, afirmou.

A parlamentar explicou que emendas vêm sendo apresentadas na tentativa de aperfeiçoar o texto antes da votação. “Tem algumas emendas que estão sendo colocadas, a gente vai avaliar uma por uma. Acabaram de protocolar mais algumas. O nosso objetivo hoje aqui no Colégio de Líderes é ver se a gente consegue deixar o projeto mais seguro, tanto para o Distrito Federal quanto para termos segurança na hora de votar e dar uma resposta”, reforçou.

Dayse destacou que a intenção é preservar o banco público, mas ponderou que o projeto, da forma como está, ainda não representa a solução ideal. “A gente quer salvar o BRB, mas o governo precisa nos ajudar a salvar o BRB, até porque nós não criamos isso. Estamos agora buscando uma solução, inclusive uma solução que pode depreciar o patrimônio do banco”, declarou.

A deputada defendeu, ainda, que, além da aprovação de medidas para fortalecer a instituição, é fundamental responsabilizar os envolvidos nas transações com o Banco Master. “A CLDF não tem culpa, mas pode, sim, responsabilizar quem tem culpa. Esse é o papel desta Casa. Eu defendi ontem [segunda] e vou defender hoje que esse projeto deveria ser aprovado paralelamente ao pedido de CPI, para que a gente possa realmente punir o responsável”, afirmou.

