Servidores do BRB vaiam após Chico Vigilante afirmar que vai votar contra o PL

Servidores do BRB vaiam Chico Vigilante após afirmar que vai votar contra o PL - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

O deputado Chico Vigilante (PT) foi vaiado por servidores do BRB após ele afirmar que votaria contra o PL 2.175/2026, que trata da capitalização do Banco de Brasília (BRB).

“Eu estava conversando há pouco com o deputado Thiago Manzoni, que se titula de direita e nós vamos votar juntos contra o projeto”, afirmou Chico, no plenário. “Se efetivamente querem salvar o BRB dessa encruzilhada que o Ibaneis [Rocha] e o Paulo Henrique [ex-presidente do BRB] meteu o banco. Não fui eu, e não foram os deputados aqui. Estão mentindo, enganando vocês, dizendo que [o PL] vai salvar o banco e não vai”, completou.

Após a declaração, os servidores que ocupam a galeria do plenário vaiaram o parlamentar e criticaram a fala. A categoria pede a aprovação da proposta e afirmam que só assim o banco será salvo. “Se forem necessárias emendas, que sejam feitas, mas que o projeto seja votado o mais rápido possível para dar tranquilidade ao povo de Brasília”, disse Ronaldo Lustoso, diretor do Sindicato dos Bancários.

