PL de aporte ao BRB entra na pauta de votação da CLDF nesta terça (3)

PL de aporte ao BRB entra na pauta de votação da CLDF - (crédito: | Reprodução: Mila Ferreira)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai apreciar, na tarde desta terça-feira (3/3), o Projeto de Lei 2.175/2026, que prevê soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). A decisão foi tomada pelos líderes da Casa em reunião que aconteceu no início da tarde de hoje. O projeto é colocado na ordem do dia 24h depois da ida do presidente do BRB, Nelson de Souza, à Casa para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do projeto.

Parlamentares da oposição ainda protestam contra a votação acelerada do projeto, porque alegam falta de transparência com relação ao tamanho do rombo, detalhamento de critérios de precificação dos terrenos colocados como garantia e falta de tempo para analisar as emendas acrescidas nesta terça-feira.

Um total de sete emendas foram acrescentadas ao projeto, mas os deputados disseram que ainda não tiveram tempo de analisar o teor.

