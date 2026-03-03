Paula Belmonte leva cheque em branco em nome de Ibaneis à CLDF e é vaiada por bancários

A deputada Paula Belmonte (PSDB) entrou em embate com os servidores do BRB que ocuparam o plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), durante sua fala após afirmar que o projeto de lei apresentado pelo GDF era um “cheque em branco”. A deputada levou um enorme cheque em nome do governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Ontem [segunda] foi dada a palavra do governo, do presidente do BRB, que iam entregar o registro dos imóveis, a avaliação dos imóveis. Nós só temos o registro de três imóveis. Isso é um cheque em branco ou é outra coisa?”, indagou. Após a afirmação, os ânimos foram exaltados, e os servidores do banco, que pedem a aprovação do projeto para salvar a instituição, vaiaram a parlamentar. Ao que ela afirmou que, no lugar deles, também gritaria. “E eu vou dizer para os senhores, no lugar dos senhores, eu gritava também, porque eu estou gritando junto, mas eu quero ser ouvida”, afirmou.

A deputada da oposição seguiu afirmando que o projeto era um cheque em branco e questionou quem cometeu a fraude, ao que os servidores responderam aos berros “Não fomos nós”. Como resposta, Paula Belmonte gritou de volta que também não foram os deputados responsáveis pela fraude. “Não fomos nós que vendemos mais de 30 bilhões de reais. Não fomos nós que fizemos um superendividamento. Não fomos nós que demos um prejuízo dos patrocínios do BRB e mais de meio bilhão de reais”, destacou.

Ao fim, o presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB), pediu respeito aos ocupantes durante a fala dos deputados. “Eu queria mais uma vez pedir, gentilmente, às galerias que respeitassem a palavra da deputada e, depois que a deputada concluir a sua fala, aí todos manifestem da forma de entender melhor. Mas garantir a palavra é o direito à prerrogativa da parlamentar”, afirmou.

