Mais de 22 mil brasilienses precisam atualizar dados com a Neoenergia

A Neoenergia Brasília alerta para a necessidade de os clientes manterem os dados atualizados para que não percam o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O benefício garante a gratuidade nos primeiros 80 kWh consumidos. De acordo com a empresa, no Distrito Federal, 22.410 beneficiários podem perder acesso ao programa caso não mudem as informações incorretas.
A preocupação vem depois de novas regras de titularidade do Governo Federal em vigor desde janeiro deste ano. Elas estabelecem que a titularidade da conta de energia elétrica deve pertencer ao responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ao beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a um dos integrantes do mesmo grupo familiar cadastrado no CadÚnico. O endereço da unidade consumidora também precisa ser idêntico ao registrado no CadÚnico ou no INSS para que não haja problemas.
Os clientes devem atualizar os dados no CadÚnico. Para beneficiários do BPC/LOAS, a mudança do endereço deve ser realizada em uma das agências do INSS. A troca de titularidade da conta de energia, para garantir que ela esteja no nome de um dos beneficiários, pode ser feita pelo site e aplicativo da Neoenergia Brasília ou nas lojas de atendimento presencial mediante apresentação de documento de identificação e número da unidade consumidora.
A Neoenergia destaca a importância de manter o cadastro atualizado, tendo em vista que, em caso de situação irregular, as famílias que perdem o benefício podem passar a pagar cerca de R$ 80 por mês na conta de energia, além do valor da Contribuição de Iluminação Pública, que depende das regras tributárias municipais. O objetivo da regularização é garantir que não haja fraudes e que o benefício chegue a quem precise.
