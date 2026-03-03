Servidores da Caesb protestam contra usar terreno da companhia para salvar BRB

400 funcionários da CAESB se reúnem em frente à CLDF para alertar para riscos ao saneamento básico - (crédito: Artur Maldaner)

Enquanto o colégio de líderes da CLDF aprova a votação do Projeto de Lei 2157/2016, que oferece terrenos públicos do DF como garantia para empréstimos ao Banco de Brasília (BRB), trabalhadores da Caesb se reúnem em frente à Casa em oposição à proposta. Segundo a categoria, a aprovação do projeto coloca em risco o serviço de saneamento básico da região.

Simultaneamente, servidores do Banco de Brasília (BRB) ocupam as portas do plenário em favor do projeto. De acordo com o diretor do Sindágua, Ígor Pontes, a manifestação da Caesb já havia sido programada há uma semana, e não há a intenção de contestar a outra movimentação. Foram mobilizados cerca de 400 funcionários da empresa pública.

A categoria se posiciona contra a oferta do Parque SIA-Caesb, um terreno estratégico para a companhia, onde estão alocados 300 trabalhadores concursados e mais de 600 terceirizados, e operam serviços administrativos da empresa. Mas, além disso, apontam para o risco à garantia de serviços públicos: “A possível entrega desse lote deve afetar diretamente o saneamento básico do DF e coloca em risco a integridade da Caesb”, defende Pontes.

O representante acrescenta que outros imóveis públicos previstos no projeto, como o parque ecológico Serrinha do Paranoá, no Taquari, são essenciais para garantir serviços à população. Pontes explica que o parque, que abriga diversas nascentes, é um lote chave para a distribuição de água do DF.

