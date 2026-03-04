Agências oferecem 501 vagas para quem busca emprego

Procurando emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 501 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quarta-feira (4/3). O posto com maior remuneração é o de padeiro, em Planaltina, com salário de R$ 3 mil. Há uma vaga disponível para candidatos com ensino fundamental completo. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Além disso, outros cargos também destacam-se pelo número de oportunidades oferecidas. Entre eles, o de repositor de mercadorias, na Zona Industrial do Guará, com 40 postos. Para a vaga é preciso ter fundamental completo, mas também não é cobrada experiência. A remuneração é de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



