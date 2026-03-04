"Os colombianos": dois homens são procurados por roubo e extorsão

Dois homens, de 25 e 47 anos, são procurados por envolvimento em crimes de roubo e extorsão cometidos contra duas vítimas. Os criminosos têm mandados de prisão em aberto. As investigações apontam que os crimes foram praticados com violência e grave ameaça, após as vítimas pedirem empréstimos a indivíduos conhecidos como “colombianos”. Confira abaixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

PCDF procura dois foragidos por roubo e extorsão contra vítimas no DF (foto: PCDF/Divulgação)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com as apurações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no dia dos fatos, os suspeitos conduziam uma motocicleta e foram até a residência da primeira vítima, de 30 anos. No local, com graves ameaças e supostamente armados, eles exigiram a transferência bancária via PIX.

Em seguida, a dupla seguiu até o local de trabalho da segunda vítima, uma idosa, 67. Ela foi agredida com puxões de cabelo e apertos no pulso. Durante a ação, os criminosos roubaram o telefone e realizaram cobranças com aplicação de juros abusivos.

A PCDF investiga e intensifica a ação para localizar e capturar os acusados. Os investigados são alvo de mandados de prisão pelos crimes de roubo e extorsão. A polícia afirma ainda que reforça o compromisso no combate a práticas criminosas relacionadas a empréstimos ilegais, sobretudo quando envolvem intimidação e agressões.

PCDF procura dois foragidos por roubo e extorsão contra vítimas no DF (foto: PCDF/Divulgação)

A PCDF pede que informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 197 (ligação gratuita), pelos canais eletrônicos disponíveis no site oficial da corporação ou diretamente na sede da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). O sigilo da identidade do denunciante é garantido.



