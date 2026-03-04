Previsão do tempo: DF tem máxima de 29°C e previsão de chuva nesta quarta

Verão começa neste sábado (21/12) com períodos de sol e de fortes chuvas - (crédito: Ed Alves/CB)

Apesar das altas temperaturas previstas para esta quarta-feira (4/3), com máxima de 29°C, a previsão indica chuva para o fim do dia no DF. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá aumento de nebulosidade e pancadas isoladas, que podem ser fortes em áreas específicas.

A umidade relativa do ar deve variar entre 100% nas primeiras horas do dia e 50% nos períodos mais quentes. Mesmo com a máxima abaixo dos 30°C, a combinação de calor e umidade pode provocar sensação de abafamento.

A manhã começou com presença de sol e muitas nuvens, mas a tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia. De acordo com meteorologista do Inmet, Ana Luísa Wilke, o comportamento é típico do período. “De manhã, a gente costuma ter o céu mais aberto. Com o aumento da temperatura ao longo do dia, isso favorece a formação de nuvens que vão provocar essas pancadas de chuva”, explicou.

A previsão indica que o padrão deve continuar nos próximos dias em Brasília. Nesta quinta-feira (5), a expectativa é semelhante, com calor e pancadas isoladas no fim do dia. No entanto, na sexta-feira (6), a possibilidade de chuva mais forte aumenta na capital.