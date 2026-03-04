InícioCidades DF
SAÚDE

GDF realiza ação de cuidados oftalmológicos no Riacho Fundo II

Ação faz parte do Programa Minha Saúde e visa ampliar o o acesso às ações de promoção, prevenção e cuidado em saúde ocular.

Olho humano - (crédito: Reprodução/Freepik)
Por João Pedro Zamora*

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) inicia, nesta semana, a Etapa Oftalmologia — Eixo 1 do Programa Minha Saúde. A iniciativa está programada para acontecer das 8h às 18h entre os dias 5 a 7 de março, no Riacho Fundo II.

Para participar do evento é preciso realizar cadastro no próprio site do Minha Saúde DF.

Essa é a segunda ação do programa, que é realizado por meio de termo de fomento firmado entre a SES-DF e a Beneficência Hospitalar Cesário Lange (BHCL), no âmbito do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe

Por Correio Braziliense
postado em 04/03/2026 10:16
