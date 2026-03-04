Festival Being Tao celebra ano novo chinês e Dia Internacional da Mulher

O evento é gratuito e sem necessidade de qualquer inscrição prévia - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Por João Pedro Zamora*

Para celebrar a chegada do ano novo chinês e também o Dia Internacional da Mulher, a Associação Being Tao realiza, neste domingo (8/3), o festival Being Tao. O evento também serve como homenagem ao mestre Moo Shong Woo, falecido em dezembro de 2025.

O festival representa o início do ano do cavalo de fogo e ocorrerá das 8h às 11h30 no Centro de Ensino Fundamental da 104 Norte. O evento contará com práticas de Tai Chi e Chi Kung, além de um café comunitário.

A associação recomenda que os participantes levem seus próprios talheres e canecas reutilizáveis para mitigar ao máximo a produção de lixo no local.

O evento é gratuito e sem necessidade de qualquer inscrição prévia

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia