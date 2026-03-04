Secretaria de Saúde recebe programa-piloto de combate à contaminação por chumbo

O Distrito Federal poderá ser palco de um programa-piloto de combate à contaminação por chumbo. A iniciativa será desenvolvida, ao longo dos próximos cinco anos, em parceria entre a Secretaria de Saúde (SES-DF), o Ministério do Meio Ambiente e a organização não governamental Pure Earth, com o objetivo de proteger a população local e, ao mesmo tempo, servir de modelo a ser replicado em estados e municípios do país.

Em dezembro do ano passado, foi realizada uma ação-piloto com coleta de amostras e análise laboratorial de alimentos e cosméticos com potencial para presença de chumbo em suas composições. Na última segunda-feira (2/3), o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) sediou o encontro para apresentação da equipe do projeto.

A unidade da SES-DF é, atualmente, referência em diagnóstico, pesquisa e vigilância em saúde. Hoje, são realizados mais de 280 tipos de análises, conforme a necessidade da rede pública e de organizações parceiras.

O chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para Prevenção de Endemias da SES-DF, Allex Moraes, ressaltou que já existem ações para prevenir a contaminação por chumbo. "Nós temos a programação da Vigilância Sanitária para realizar inspeções. Também temos capacidade de fazer análises laboratoriais e de promover ações educativas", explicou.

A contaminação por chumbo pode ocorrer por meio de alimentos, água (encanamento), objetos (brinquedos, bijuterias, esmaltes, maquiagens) ou até por meio de tintas mais antigas, além de solo e poeira. Em caso de exposição a quantidades elevadas, a pessoa pode desenvolver uma doença chamada plumbismo, que afeta os sistemas neurológico, gastrointestinal e hematológico. Os efeitos são mais severos em crianças, causando um atraso no desenvolvimento cerebral.

A parceria com a Pure Earth tem como foco avançar em aspectos como a identificação de produtos que possam conter concentrações de chumbo, aprimoramento de regulamentos, integração de esforços institucionais e até melhoria dos protocolos de fiscalização. "O Brasil e outros países fizeram um bom trabalho para reduzir a exposição ao chumbo. Porém, queremos diminuir qualquer tipo de exposição", afirmou o presidente da Pure Earth, Drew McCartor. A organização atua em 46 projetos conduzidos no México, Peru, Colômbia, Gana, Índia, Bangladesh, Indonésia e Filipinas.