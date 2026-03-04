Despedida de pai e filha mortos após sinistro de trânsito é marcada por homenagens

Familiares e amigos se despediram, na tarde desta quarta-feira (4/3), da enfermeira Karla Thaynnara, 25 anos, e de seu pai, o policial militar da reserva José Carlos Andrade Nogueira, que morreram após um sinistro de trânsito na Epia, nessa terça (3/3).

Amigos de Karla, que acumulava mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, se reuniram para a despedida no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, foi ao enterro. Ele lamentou as perdas, conversou rapidamente com a família na capela e saiu sem falar com a imprensa. "Uma grande tragédia", comentou.

Um colega de Karla, que preferiu não ser identificado, afirmou que conheceu a jovem durante os passeios de moto — uma paixão de Karla. Ele comentou, também, que ela era uma pessoa maravilhosa. "A Karla era uma pessoa incrível. Muito legal de conviver e de conversar", contou.

Uma amiga da família comentou que José Carlos sempre será lembrado por ser uma boa pessoa. "Ele era muito divertido. Vou sempre lembrar dele com muito carinho", disse.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h50 dessa terça, Karla conduzia uma moto quando colidiu contra um carro, caiu na via e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. O pai dela chegou ao local na sequência e, ao saber da morte da filha, tirou a própria vida. Karla deixa uma filha.