InícioCidades DF
Importação ilegal

Em um dia, Receita Federal apreende R$ 250 mil em mercadorias

As apreensões integraram o Dia Nacional de Combate ao Contrabando, celebrado em 3 de março

Foram apreendidas aproximadamente R$ 150 mil em mercadorias importadas irregularmente - (crédito: Divulgação/Receita Federal)
Foram apreendidas aproximadamente R$ 150 mil em mercadorias importadas irregularmente - (crédito: Divulgação/Receita Federal)

Duas operações de apreensão da Receita Federal marcaram a segunda-feira (2/3), com resgate de mercadorias importadas irregularmente com valor acima de R$ 250 mil. Entre os produtos estavam principalmente eletrônicos, relógios, perfumes, vinhos e medicamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Vala sem proteção no Parque da Cidade motiva indenização de R$ 8 mil

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das ações, realizada no período da manhã, foi realizada em centros de distribuição de marketplaces  dos Correios, e resultou na apreensão de aproximadamente R$ 150 mil em objetos.

Na madrugada do mesmo dia, durante fiscalização de bagagens de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília, foram apreendidos produtos avaliados em R$ 106 mil em apenas uma mala, que continha celulares, relógios de luxo e perfumes de grife.

Leia também: Grupo que clonava pousadas de luxo deu golpe de R$ 50 mil em família do DF

As operações integraram as atividades do Dia Nacional de Combate ao Contrabando, celebrado em 3 de março, voltado à conscientização sobre os danos do comércio ilegal ao país.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 04/03/2026 17:07
SIGA
x