Em um dia, Receita Federal apreende R$ 250 mil em mercadorias

Foram apreendidas aproximadamente R$ 150 mil em mercadorias importadas irregularmente - (crédito: Divulgação/Receita Federal)

Duas operações de apreensão da Receita Federal marcaram a segunda-feira (2/3), com resgate de mercadorias importadas irregularmente com valor acima de R$ 250 mil. Entre os produtos estavam principalmente eletrônicos, relógios, perfumes, vinhos e medicamentos.

Uma das ações, realizada no período da manhã, foi realizada em centros de distribuição de marketplaces dos Correios, e resultou na apreensão de aproximadamente R$ 150 mil em objetos.

Na madrugada do mesmo dia, durante fiscalização de bagagens de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília, foram apreendidos produtos avaliados em R$ 106 mil em apenas uma mala, que continha celulares, relógios de luxo e perfumes de grife.

As operações integraram as atividades do Dia Nacional de Combate ao Contrabando, celebrado em 3 de março, voltado à conscientização sobre os danos do comércio ilegal ao país.